Лукашенко все глубже «погружается» в Украину

11.10.2019, Москва, Елена Острякова

На заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал глав стран СНГ поддержать действующую власть на Украине.

Об этом сообщает официальный сайт главы Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине. Там может возникнуть рассадник уже даже не национализма», – сказал Лукашенко.

По его мнению, Украине не стоило выходить из СНГ, а президент Украины Владимир Зеленский мог бы приезжать на саммиты.

«Я уговаривал Порошенко не делать этого: если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это плохие последствия для Украины. Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит», – сказал Лукашенко.

Сегодня же Лукашенко направил письмо Зеленскому, в котором поблагодарил его за теплый прием белорусской делегации в Житомире и пригласил с ответным визитом в Белоруссию.