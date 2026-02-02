Львовский русофоб: Какая свобода? Украинцы – бараны, у которых запрос на чабана

Украинская республика закончилась, в стране установилась деспотия восточного типа.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

«Республика умерла. У нас есть запрос на сильную руку, на вождя, на пастуха, на барана. Нет. То есть бараны имеют запрос на чабана, на мессию, на какого-то сильного президента, на единоличную власть. У нас запрос на царя. У нас не хотят люди возвращаться в нормальное состояние демократии, то есть – республики, где государство принадлежит гражданину, где гражданин выше, чем правительство», – переживал русофоб.

По его словам, в реалиях нынешней Украины «тебя будут упаковывать, бить, выламывать руки, лишать прав».

«Выборов нет, свободы слова нет. Целых таких, понимаешь, вязанок прав и свобод – нет. Бесправный полностью гражданин уже давно не свободен, он уже и не гражданин. И при всем этом у нас еще люди хотят каких-то институциональных сдвигов, чтобы что-то заработало. Куда оно заработает? У нас царизм восточного образца при мертвом убитом республиканце», – стонал бандеровец – фанат Гитлера.

