Евросоюз не позволит антироссийской войне закончиться, потом что его целью является фактическая капитуляция России.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема в том, что сейчас на украинцев оказывается сильное давление, их вынуждают пойти на очень тяжелые уступки, потому что они действительно хотят, чтобы эта война закончилась. Это искажает картину происходящего и уводит от сути проблемы. За последние 100 лет Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому вопрос в том, как сделать так, чтобы эта война не продолжилась и не перекинулась на другие страны», – повторяла скандальные штампы Каллас.