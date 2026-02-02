Каллас: «Наша цель – ограничить армию и ядерный арсенал России»

Вадим Москаленко.  
02.02.2026 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 944
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Евросоюз не позволит антироссийской войне закончиться, потом что его целью является фактическая капитуляция России.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема в том, что сейчас на украинцев оказывается сильное давление, их вынуждают пойти на очень тяжелые уступки, потому что они действительно хотят, чтобы эта война закончилась. Это искажает картину происходящего и уводит от сути проблемы.

За последние 100 лет Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому вопрос в том, как сделать так, чтобы эта война не продолжилась и не перекинулась на другие страны», – повторяла скандальные штампы Каллас.

«Значит, нужно добиться уступок от российской стороны, ограничить их военный бюджет, численность армии и так далее, а также ядерное вооружение. Это позволит устранить угрозу, а также привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.

Но об этом пока не говорят. Конечно, русские понимают, что зачем им вести переговоры с европейцами, если американцы выдвигают им максимальные требования, хотя они даже не одержали военную победу. Если мы скажем, что они должны вести переговоры с нами, потому что мы хотим, чтобы они пошли на уступки, то зачем им это?

Сейчас наш подход заключается в том, что нужно усилить давление на Россию, чтобы она перестала делать вид, что ведет переговоры и начала вести их по-настоящему», – подытожила она.

