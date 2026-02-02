Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За годы войны украинцы окончательно осознали, что им нечего ждать от этого государства.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский доктор философии Андрей Баумейстер.

«И вот, прошли несколько лет, и мне кажется, это субъективное ощущение, что в основе своей украинец понимает, что от государства ему ждать нечего. Государство не построило какие-то коттеджи или маленькие города для внутренних переселенцев. Государство не очень заботится об инфраструктуре. И хотя что-то ремонтируют, но всё меньше и меньше ожиданий, что удастся защитить нашу инфраструктуру», – сказал укро-философ.

По его мнению, государство проявляет себя как «давящая дикторская сила». В подтверждение своих слов он назвал такие позорные явления из украинских реалий, как принудительная мобилизация, насильственное решение вопросов внутри языковых, культурных, исторических идентичностей граждан.

Эксперт подчеркнул, что государство ушло от своих обязанностей перед гражданами, но требует от них максимума, держаться в нечеловеческих условиях – и закрывать глаза на насилие в чувствительных для общества вопросах.