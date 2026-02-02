Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский политикум, который не принимает никаких мирных инициатив – это мародёры, у которых с прекращением боевых действий закончится «праздник жизни».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы настроены не сдаваться. Поменять бы мародёров, которые не настроены войну заканчивать. Речь не о сдаваться. Вот, кто произносит слово «капитуляция» – провокатор! О капитуляции вопят те, у которых сейчас праздник жизни идёт. Потому что, как только война закончится, им придётся куда-то глубоко прятаться. Либо от других мародёров, которых мы изберём, и они начнут за ними гоняться, чтобы ограбить. Либо от нормальной проукраинской власти, которая за ними будет гоняться, чтобы наказать. Одно из двух. В любом случае, праздник жизни закончится», – рассуждал бывший ВСУшник.