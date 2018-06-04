04.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Ляшко устроил истерику из-за 45 миллионов

Премия в 45 миллионов долларов, которую себе выписало руководство НАК «Нефтегаз», будет выплачена за счет всех украинцев, которые вынуждены платить по высоким тарифам на газ.

Об этом на заседании cогласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил Олег Ляшко («Радикальная партия»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе руководство «Нефтегаза» приняло решение о выделении себе премии в 45 миллионов долларов за победу Украины в Стокгольмском арбитраже. При этом несколько миллионов долларов мы заплатили за услуги международных юридических компаний, которые представляли интересы в Стокгольме. Правительство после этого нам рассказывает, что надо поднимать цены на газ. А за чей счет эти премии по 45 миллионов?

Такого нет нигде в мире – государственные чиновники, государственная компания выписывают себя 45 миллионов долларов премии. Залезли в карман каждой украинской семьи. Люди последние деньги отдают с зарплат и пенсий, недоедают, детей своих недокармливают, чтобы заплатить за коммуналку, чтобы обеспечить главе «Нефтагаза» 3 миллиона гривен в месяц зарплаты и 45 миллионов долларов премии», – возмутился Ляшко.