«Люди возвращаются» – депутат рассказал о жизни на Херсонщине

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Несмотря на продолжающиеся боевые действия, жизнь в новых регионах России потихоньку налаживается – в школы и детские сады идёт всё больше людей.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жизнь налаживается. Когда ты спрашиваешь у директоров школ, у них увеличение или уменьшение учащихся в общеобразовательных школах – практически во всех школах, где я был, есть увеличение. В школах, детских садах. Причём, это не просто так, что сделали документы, паспорт гражданина РФ, и пришли в школу – нет. В детские сады и с украинскими паспортами принимают, никому не отказывают. Количество обучающихся в школах со следующего года будет больше, чем было в прошлом году. Народ возвращается, начинает жить заново. Начинает потихоньку отстраиваться и двигаться вперёд, уже в новых реалиях», – рассказал депутат.