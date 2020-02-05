05.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Майданщики обвалили инвестиционные показатели Украины


После Евромайдана, несмотря на обещания организаторов прозападного переворота, объем инвестиций в украинскую экономику сократился вдвое.

Об этом на круглом столе в Киеве заявила экс-глава подкомитета Верховной рады по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все говорят о привлечении инвестиций, все создают какие-то инвестиционные агентства, но если посмотреть по динамике лет, то за 2001 – 2008 годы объем инвестиций был вдвое больше, чем с 2014 по 2019 годы. Есть цифры, что за три квартала это (объем инвестиций) 14% ВВП. Этого явно недостаточно», – сказала Острикова.

Владимир Зеленский вскоре после своего избрания на пост президента обещал, что с осени на Украине начнется невиданный экономический рост и призывал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику республики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть