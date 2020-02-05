Майданщики обвалили инвестиционные показатели Украины

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

После Евромайдана, несмотря на обещания организаторов прозападного переворота, объем инвестиций в украинскую экономику сократился вдвое.

Об этом на круглом столе в Киеве заявила экс-глава подкомитета Верховной рады по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят о привлечении инвестиций, все создают какие-то инвестиционные агентства, но если посмотреть по динамике лет, то за 2001 – 2008 годы объем инвестиций был вдвое больше, чем с 2014 по 2019 годы. Есть цифры, что за три квартала это (объем инвестиций) 14% ВВП. Этого явно недостаточно», – сказала Острикова.

Владимир Зеленский вскоре после своего избрания на пост президента обещал, что с осени на Украине начнется невиданный экономический рост и призывал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику республики.