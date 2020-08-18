18.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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«Макей не робей» – белорусские майданщики подталкивают МИД страны к предательству


Белорусские майданщики-националисты выставили сегодня «пикет поддержки» перед зданием министерства иностранных дел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Они скандируют «Макей, не робей», обращаясь к министру иностранных дел Владимиру Макею, западнику и националисту. Никаких требований майданщики при этом не выдвигают.

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Вчера Макей запретил сотрудникам министерства проводить пикет в поддержку оппозиции. В нем приняли участие только два работника МИД, которые заявили, что их после этого скорее всего уволят.

Ранее действия власти осудили бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич и бывший помощник президента и посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Последний сегодня подал в отставку.

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