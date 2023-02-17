Макрон придумал, как «настроить страны глобального Юга против России»

Константин Серпилин .  
17.02.2023 20:53
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Восток, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Многие страны мира недовольны лицемерной политикой НАТО, которая активно вмешивается в конфликт на Украине, игнорируя множество других, не менее затяжных и кровавых, войн.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие страны мира недовольны лицемерной политикой НАТО, которая активно вмешивается в конфликт на Украине,...

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«В Азии, Африке, в Тихоокеанском регионе и Латинской Америке мы должны поддерживать контакты со странами, которые не разделяют нашу точку зрения в полной мере.

Эти страны говорят: «Вы так много делаете для Украины, но ничего не делаете для нас. А у нас тоже военные конфликты ведутся много лет, даже десятилетий», – сказал Макрон.

По его мнению, странам западного блока необходимо втереться в доверие к другим странам для того, чтобы натравить на Россию, а затем повесить на них тяжкое бремя «зелёной повестки» и войны.

«Нам нужно с этими регионами давить на Россию, чтобы достичь прочного мира. Это означает, что нам нужно опровергать аргументы о двойных стандартах. Хочу призвать Большую семёрку и Большую двадцатку поддерживать нас для создания партнёрства с глобальным югом.

В целях – решение проблем здравоохранения, образования, недостатка продуктов питания, и других проблем. Чтобы повысить доверие к развитым странам, чтобы оказать им помощь и показать, как мы защищаем наши принципы», – валял дурака Макрон.

«Стремясь к прочному миру на Украине, мы стремимся к справедливости. Мы хотим, чтобы все страны брали на себя ответственность за борьбу с климатическими изменениями. Мы должны также помнить, что ответственность в новом мире предполагает военные средства, решимость. Это необходимо для достижения мира и солидарности», – убеждал сам себя президент.

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