Марков: Чудовищная доброта Путина закончится после 18 мая

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Зерновая сделка будет остановлена Россией после выборов президента Турции. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, Запад не выполняет взятую на себя часть обязательств по сделке и не допускает российское зерно на рынки, поэтому РФ функционирование такого договора не нужно.

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«Зерновая сделка не работает. Она работает только в одну сторону, так не бывает. Запад ее полностью срывает, и это только какая-то чудовищная доброта Владимира Путина и идеализм российских властей позволяет эту сделку продлевать. Поэтому сейчас она была продлена на два месяца только для того, чтобы дать возможность Эрдогану выиграть выборы, после этого она будет закрыта», – заявил Марков.