Марков утверждает, что США готовят Украину к полномасштабной войне с Россией

20.10.2021 15:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев является частью подготовки Украины к полномасштабной войне с Россией .

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как одессит в четвёртом поколении, когда смотрю на американского министра обороны, который приехал на Украину, и как люди, которые называют себя руководством страны, готовы вылизывать ботинки, меня это просто выворачивает. Мы что, не понимаем, почему приехал Ллойд Остин? Готовить Украину к войне . Россия порвала все взаимоотношения с НАТО. Поэтому Украину готовят к полномасштабному военному конфликту с Россией», – сказал он.

Кроме того, экс-депутат отметил, что России нужно навести на Украине жёсткий порядок, чтобы показать остальным, что будет, если в стране расцветёт нацизм.

«Я считаю, что мы должны на примере Украины навести настолько жёсткий порядок, для того, чтобы это было прививкой для остальных постсоветских республик на многие десятилетия. Чтобы не то что в сторону НАТО не смотрели, а подумать о НАТО не могли. Это зона наших интересов, давайте прекратим елозить. С нациками понятно, что делать, нам это завещали деды. Я считаю, что все украинские политики, которые выступают за евроинтеграцию, должны будут быть признаны коллаборантами , они должны ответить, потому что они прекрасно понимали, что делают, на что они толкают украинский народ и какие будут последствия», – заключил Марков.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия прекратила работу военной миссии НАТО в Москве , для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии.