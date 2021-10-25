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25.10.2021 13:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Запад, Политика, Россия, Украина
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Марков: «В 2014-м появился новый Путин»

Новости УкраиныЕсли до 2014 года президент РФ Владимир Путин воспринимал Запад как конкурентов, но джентльменов,...

Если до 2014 года президент РФ Владимир Путин воспринимал Запад как конкурентов, но джентльменов, то сейчас — как гопников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный московский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

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Он не согласен, что Путин представляет угрозу для мира, как это пытается представить западная пропаганда.

«Владимир Путин не опасен — зато опасны они, Запад. Которые накручивают чудовищную агрессию против нашей страны. И которые для оправдания своей агрессии и своих преступных действий против Москвы специально создают образ опасной России. Это как хулиганы, которые в парке подходят к интеллигенту, чтобы на него напасть и пытаются представить все так, что это он нагрубил этим хулиганам и вызвал их агрессию. На самом деле нет. Этот хулиганы пытаются избить интеллигента», – сказал Марков.

Он отмечает, что такого рода примеров хватает.

«Установление хунты в Киеве в 2014-м. Демонизация «преступных действий», «массовых политических репрессий» у большого соседа — и на этом фоне подавление русского языка и на Украине, и в Прибалтике, грубейшее нарушение демократических принципов, создание статуса неграждан, лишение политических прав миллионов русских людей. Лживая информационная война, грубейшим образом попирающая принципы свободы слова и иные принципы. И этими действиями они пытаются оправдать свои будущие преступления», – убежден эксперт.

По его словам, семь лет назад России стало окончательно ясно, что Западу верить нельзя.

«Новый Путин существует с 2014 года. В том году Запад растоптал все свои декларируемые принципы демократии и свободы слова, да и всего прочего, совершив переворот на Украине. Они обманули нагло и Януковича, и Путина в то время. Тогда стало ясно, что западные политики представляют из себя банду шулеров. Ни единому слову которых верить нельзя. Путин тогда и стал «новым». До того он воспринимал их как конкурентов, но как джентльменов. Сейчас он он их воспринимает как богатых гопников», – резюмировал Марков.

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