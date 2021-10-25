Марков: «В 2014-м появился новый Путин»

25.10.2021 13:20 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если до 2014 года президент РФ Владимир Путин воспринимал Запад как конкурентов, но джентльменов, то сейчас — как гопников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный московский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он не согласен, что Путин представляет угрозу для мира, как это пытается представить западная пропаганда.

«Владимир Путин не опасен — зато опасны они, Запад. Которые накручивают чудовищную агрессию против нашей страны. И которые для оправдания своей агрессии и своих преступных действий против Москвы специально создают образ опасной России. Это как хулиганы, которые в парке подходят к интеллигенту, чтобы на него напасть и пытаются представить все так, что это он нагрубил этим хулиганам и вызвал их агрессию. На самом деле нет. Этот хулиганы пытаются избить интеллигента», – сказал Марков.

Он отмечает, что такого рода примеров хватает.

«Установление хунты в Киеве в 2014-м. Демонизация «преступных действий», «массовых политических репрессий» у большого соседа — и на этом фоне подавление русского языка и на Украине, и в Прибалтике, грубейшее нарушение демократических принципов, создание статуса неграждан, лишение политических прав миллионов русских людей. Лживая информационная война, грубейшим образом попирающая принципы свободы слова и иные принципы. И этими действиями они пытаются оправдать свои будущие преступления», – убежден эксперт.

По его словам, семь лет назад России стало окончательно ясно, что Западу верить нельзя.

«Новый Путин существует с 2014 года. В том году Запад растоптал все свои декларируемые принципы демократии и свободы слова, да и всего прочего, совершив переворот на Украине. Они обманули нагло и Януковича, и Путина в то время. Тогда стало ясно, что западные политики представляют из себя банду шулеров. Ни единому слову которых верить нельзя. Путин тогда и стал «новым». До того он воспринимал их как конкурентов, но как джентльменов. Сейчас он он их воспринимает как богатых гопников», – резюмировал Марков.