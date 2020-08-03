Машиностроительные заводы-гиганты Донбасса будут работать – Пушилин

03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Железнодорожная и машиностроительная сферы являются важнейшими направлениями в экономике Донбасса, поэтому руководство ДНР предпринимает всё возможное для поддержания, развития и скорейшего запуска этих отраслей на полную мощность.

Об этом в ходе встречи с жителями Ясиноватой сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Железнодорожную отрасль мы обязательно сохраним, потому что без нее остальное не имеет смысла. Мы не сможем ни уголь вывозить, ни металл, ни поставлять сырье. И как пассажирская артерия железная дорога для нас важна.

У нас были планы по запуску поездов, но коронавирус внес свои коррективы в работу. Планы все в силе, однако сроки вынужденно перенесены. Нам это нужно. И мы обязательно это сделаем», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо возобновить своевременную выплату заработной платы железнодорожникам.

«Здесь все взаимосвязано: металлурги не могут заплатить из-за сбыта, железная дорога не может выполнить свои обязательства. С угольной отраслью тоже есть свои сложности. Без ее модернизации и развития нам будет сложно.

Какой-то период можно было изымать ресурсы без вкладывания средств, как это было до войны. Сейчас мы столкнулись с тем, что, несмотря на войну, нам нужно все это сделать. Здесь мы концентрируем все свои усилия.

Люди есть, специалисты есть, несмотря на определенный отток профессионалов. Люди все равно возвращаются, потому что дом здесь», – добавил Пушилин.

Также руководитель республики коснулся вопроса возобновления работы Ясиноватского машиностроительного завода. Он отметил, что существует проблема непризнанности ДНР, однако на данный момент ведутся работы по обеспечению рынка сбыта.

«Мы продолжаем работать в этом направлении и оказывать всестороннюю поддержку. Знаем, что эта продукция востребована. Предстоит еще поработать в документационном поле.

Но могу сказать, что завод будет работать. Машиностроительный завод является одним из градообразующих предприятий города, поэтому понимаем всю важность возобновления его работы», – резюмировал глава государства.