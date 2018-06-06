06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Масштабы эпидемии: за неделю на Украине заболели корью 1132 человека

На Украине продолжается эпидемия кори. По данным Министерства здравоохранения, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека. Всего с начала года корью заболели 19 249 человек — 7 825 взрослых и 11 424 ребенка. Больше всего заболевших корью зафиксированы в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве.

РОб этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Минздрав отмечает рост заболеваемости корью среди взрослых — с начала года они составляют 40% от всех больных. За это время от осложнений кори умерло 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

«На днях стало известно о двух летальных случаях — умерли 10-месячный ребенок в Одесской области и взрослая женщина в Кировоградской области», — сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав отмечает, что защитить от болезни может только вакцинация.

В связи с ситуацией с заболеванием на Украине, в Минздраве решили изменить нормативно-правовую базу, чтобы взрослые в группе риска могли делать бесплатные прививки вакцинами, закупленными на национальном уровне.

В Одесской области обнаружили агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul), который провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.