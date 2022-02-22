Матвейчев: «Государственность» Украины ушла в прошлое

Вчерашнее выступление президента Владимира Путина в обращении к россиянам заложило мину под украинскую государственность.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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По мнению политика, Украина вместе с ее государственностью в глазах российского руководства ушла в прошлое.

«Выступление членов Совета безопасности и само обращение к нации Путина – это закладывание мины под украинскую государственность вообще. Были заявлены тезисы, которые явно не решаются проблемой признания ЛНР/ДНР. Было заявлено о том, что вся Украина утратила так называемую легитимность, все украинское государство враждебно России, все украинское государство занимается поддержкой и террористической деятельности, и готовит еще и атомное оружие, и его носитель.

Понятно, что признание ЛНР и ДНР никак не решает проблему спасения от создания Украиной и атомного оружия, и ряда других вещей, о которых говорили члены Совета безопасности. Если нелегитимным является существование в составе Украины Донбасса, о чем Путин заявил в ироничном тезисе о декоммунизации, то точно так же является и присоединение ряда других республик и областей. То есть, для нынешнего российского руководства в прошлое ушли не только «Минские соглашения», но и вообще Украина как таковая вместе с ее государственностью.

Конечно, мы предотвратили бойню на Донбассе и сделали правильный шаг. Дожидаться, когда украинские войска пойдут на Донбасс, когда будут уничтожены тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, и начинать наступление в такой обстановке и останавливаться на границах Донбасса – тогда уж, как говорится, нужно захватывать всю Украину, а сейчас, по крайней мере в ближайшее время, это в планы России не входит», – заключил Матвейчев.