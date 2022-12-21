Матвиенко исправилась – уже не видит предпосылок для переговоров с Украиной

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ранее вызвавшая недоумение общественности своими словами о готовности к переговорам с верхушкой нацистского режима на Украине, скорректировала позицию – теперь заявляет, что не видит предпосылок для диалога с Киевом.

Об этом Матвиенко сказала сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры. Не о чем и не с кем. Я имею в виду постоянные высказывания украинского руководства, которые убеждают нас в отсутствии всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность. В Украине нет самостоятельных политиков. Всю повестку им формирует вашингтонский обком. Сейчас визит Зеленского в США. Я уверена, что никаких попыток понуждения Украины к миру и переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружений, растущий бюджет на военную поддержку Украины, что не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут рюкзак на плечи и отправят снова на войну. Скорее всего, визит закончится этим», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, как на межпарламентской ассамблее в Индонезии подняла вопрос о мирных переговорах, но вместо украинской делегации ответили англичане.

«Понятно, кто там управляет ситуацией и диктует условия. Конечно же, это ставшее мемом высказывание «биться до последнего украинца» сохраняется, ничего не меняется. Мы все понимаем, если бы Вашингтон просто пальцем помахал в сторону Украины и сказал: «садитесь за стол переговоров», – это было бы незамедлительно сделано. Пока цели коллективного Запада – максимально сдержать развитие России, ослабить ее военную мощь и попытаться добиться некой победы, что невозможно. Это непрофессионализм, незнание нашей истории, русского характера», – сказала Матвиенко.

Она назвала условия, на которых Россия согласится на переговоры с Украиной.

«Мы согласны на переговоры только с признанием реалий, существующих на сегодня. По-другому мы не видим возможности начать переговоры. Поэтому я не вижу возможности в ближайшее время начать переговорный процесс, к сожалению, но это не от нас зависит», – сказала Матвиенко.