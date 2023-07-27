Медведчук рассказал, как Путин до последнего пытался образумить Януковича

Изгнанный из Украины политик Виктор Медведчук опубликовал статью, посвященную 10-летию визита Владимира Путина в Киев на День Крещения Руси, когда российский президент выступил с программной речью, доказывая необходимость интеграции с Россией, однако тогдашний украинский президент Виктор Янукович предпочёл хитрую политику «многовекторности», что в итоге привела Украину к краху.

Медведчук напоминает, как в Киеве 27 июля 2013 года Путин принимал участие в конференции движения «Украинский выбор», которое агитировало за участие в Евразийском союзе. Медведчук приводит часть выступления Путина, которое, как мы понимаем сегодня, должно было образумить украинские элиты.

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«После воссоединения с Россией в XVII–XVIII веках Украина развивается очень бурными темпами. Я напомню вам, она стала главной житницей России. В конце XIX века Донецкий бассейн превратился в один из главных горнодобывающих и металлургических центров России, а Одесса стала одним из главных морских портов Российской империи…. За два десятилетия добыча угля увеличилась в 13 раз — понимаете, это не о процентах идет речь, в 13 раз. Добыча железной руды — прошу внимания — в 158 раз. Это был бум экономического развития… Здесь, на ваших территориях, 35–40% выпуска всей техники в России», – напомнил Путин, выступая в Киеве.

Далее он привел данные уже советского периода, когда «Украина становится самой развитой в научно-промышленном отношении республикой СССР».

«В результате индустриализации Украина опередила по уровню развития отраслей тяжелой промышленности ряд западноевропейских стран. Она заняла второе место в Европе после Германии по выплавке чугуна, одна только Украина, четвертое место в мире по добыче угля, по производству металла и машин Украина была впереди Франции и Италии, догнала Великобританию», – напомнил Путин.

А, восстановив промышленность после Великой Отечественной, уровень производства в УССР стал еще выше – за 15 лет он превысил в 3,5 раза довоенные показатели.

«В 70-е годы Украина стала лидером в освоении передовых технологий. Вы сами об этом лучше знаете, чем я. Авиация, ракетно-космическая отрасль, атомное машиностроение, приборостроение, судостроение, электротехническая промышленность, степень развития морского, железнодорожного, трубопроводного транспорта была одной из самых высоких в СССР», – перечислил Путин то, что сегодня украинский режим именует «советской оккупацией».

Как поясняет Медведчук, всё это Путин так подробно расписывал неспроста – он убеждал элиты в Киеве осознать, что Украина и Россия вместе смогут сформировать союз, способный выстоять в глобальной конкурентной борьбе на мировых рынках.

Однако украинская власть предпочла «многовекторность».

«Услышал ли эти слова Владимира Путина президент Украины Янукович? Вряд ли, так как в августе — ноябре 2013 года продолжалась «песня» о европейском выборе как о безальтернативном и якобы цивилизационном для Украины. Под этим «цивилизационным выбором» команда Януковича скрывала примитивную хитрость, когда украинская элита зарабатывает деньги на ресурсах России, а сама припеваючи живет в основном на Западе, сдавая за эти блага как интересы Украины, так и интересы украино-российского сотрудничества. Какую «цивилизацию» готовил нам Запад, достоверно известно сегодня. А тогда, в 2013-м, продолжалась интенсивная подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и Договора о свободной зоне торговли, которыми впоследствии и уничтожили экономику Украины. И только в ноябре 2013 года, когда стало очевидным, куда ведут Украину западные поводыри, а Россия в ответ начала готовиться к ограничениям, чтобы установить заслон беспрепятственному проникновению западного импорта, только тогда Янукович и его братия поняли, что обмануть ни Россию, ни ЕС не выйдет, усидеть на двух стульях не получится, и приостановили действия по так называемому европейскому выбору. Но было уже поздно. Попытка развернуть политику на 180 градусов закончилась майданом, потерей независимости страны и государственных институтов, которые после этого напрямую стали подчиняться западным кураторам. История последних лет показала, что следствием европейского выбора вектора интеграции и дезинтеграции со странами Евразийского экономического союза является тот факт, что на сегодня Украина — самая бедная страна в Европе по ряду показателей. По показателю ВВП на душу населения Украина по итогам 2022 года занимает последнее место в Европе — $4 534 (рейтинг Всемирного банка). К примеру, ВВП на душу населения в РФ составлял $15 345, в Казахстане — $11 244, в Беларуси — $7 904, в Молдове — $5 562. По показателям среднемесячной заработной платы, по результатам 2022 года Украина занимает также последнее место в Европе. Среднемесячная заработная плата на Украине за этот период (по оценкам Госстата) составила 14 847 гривен, или $406. Тогда как, например, уровень средней зарплаты в Молдове составлял 10 529 леев, или $600. В 2023 году Украина заняла 74-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index. У Молдовы 70-е место в рейтинге. По данным исследования GfK Purchasing Power Europe, Украина в 2022 году занимает последнее место в Европе по уровню покупательной способности среди 42 европейских государств с показателем €1 540 на душу населения, тогда как средняя покупательная способность на душу населения в Европе составляет €16 344. В 2022 году Украина также заняла 71-е место среди 113 стран мира в Глобальном индексе (рейтинге) продовольственной безопасности The Economist Intelligence Unit. По уровню доступности продуктов Украина занимает последнее место в Европе. Спустя десять лет Украина оказалась в совершенно иных реалиях, нежели в 2013-м. Рекордное падение ВВП, экспорта и деиндустриализация. Девальвация и галопирующая инфляция. Падение реальных доходов населения и безработица. Падение конкурентоспособности и производительности труда. Де-факто страна занимает последние места практически во всех мировых рейтингах по экономике и уровню жизни. К тому же эти процессы экономической деградации Украины начались задолго до 24 февраля 2022 года. Самой бедной в Европе она также была признана по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Не говоря уже об утрате части территорий, месторождений полезных ископаемых, многомиллионной миграции. Так, по официальным данным, в настоящее время 19,4 млн человек пребывают в стране, тогда как за пределами Украины де-факто находятся 17,9 млн граждан. Украина сегодня живет исключительно в долг, без какой-либо возможности расплатиться.

Такая возможность не существует даже теоретически. На Украине коллективным Западом выстроена неоколониальная финансовая система таким образом, что выполнение даже базовых статей бюджета невозможно без привлечения новых кредитов. В государственном бюджете на 2023 год при утвержденных расходах $84 млрд заимствования для покрытия рекордного дефицита бюджета предусмотрены в размере почти $60 млрд. То есть дефицит бюджета составляет 56%.

Только в 2022 году, согласно оценкам Минфина, международные финансовые институты и отдельные государства прокредитовали Украину на $32,1 млрд, а в первом полугодии нынешнего года — на $23,6 млрд. Госдолг Украины по состоянию на 31 мая 2023 года вырос до 4,593 трлн гривен, или $125,6 млрд. Всего начиная с 2019 года, после прихода Зеленского, госдолг в долларовом эквиваленте вырос на 53%. Таким образом, последние десять лет для Украины — период утраты экономического и человеческого потенциала. История веками доказывала, что, как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания. Кстати, советский период не является исключением. Российский философ Николай Бердяев, уроженец Киева, неоднократно отмечал, что коммунизм вырос из российского православия и имперских традиций и является продолжением русской истории. Так что все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории. Может быть, в сегодняшних реалиях это покажется кому-то неисполнимым, но другого, альтернативного, пути просто не существует», – резюмирует Медведчук.