Меджлис уже не считает Хизб-ут-Тахрир экстремистами

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Преследование членов организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму носит якобы чисто политический характер.

Об этом в эфире канала Общественное Крым заявил Эскендер Бариев, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говори о политзаключенных, то мы стоим на четкой позиции, что по всем статьям, особенно статьям, связанным с Хизб ут-Тахрир, по которым оккупанты обвиняют жителей Крыма в причастности к террористическим, условно, организациям и так далее… Мы неоднократно и в своих отчетах говорим, что мы видим те тенденции, когда оккупант усиливает статьи.

То есть украинским правозащитникам надо четко объяснять всему международному сообществу что здесь чисто политические мотивы, что в случаях таких статей как «Хизб ут-Тахрир», или «Свидетели Иеговы» нам как раз легче объяснить европейским и западным политикам и организациям что это – чисто политические статьи», – сказал Бариев.

Отметим, что междунароная панисламистская политическая партия Хизб ут-Тахрир аль-Ислами признана террористической организацией в России, ее деятельность запрещена в Германии, Казахстане, Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.

Ранее Меджлис также признавал Хизб ут-Тахрир экстремистской организацией. Так, в 2010 году Меджлис опубликовал постановление «О деятельности партии «Хизб-ут-Тахрир», других радикальных организаций и сект и ее пагубных последствиях для крымскотатарского народа». В этом документе, в частности, отмечалось, что «некоторые крымские татары стали втягиваться в деятельность радикальных организаций и сект, которые после распада СССР стали проникать на территорию СНГ, в том числе и на Украину».

«Одной из таких организаций является политическая партия Хизб-ут-Тахрир, которая стремится «возглавить исламскую умму в борьбе за образование Халифата», – говорилось в постановлении.