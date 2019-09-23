Меджлисовцы получили оплеуху от Зеленского

23.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Уполномоченного по делам крымско-татарского народа депутата Верховной рады, меджлисовца Мустафу Джемилева и ликвидировал этот институт.

Об этом в эфире ток-шоу «Мост» заявил бывший депутат Верховной рады Валерий Ивасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, это говорит о том, что у Зеленского не заинтересованы в Крыме.

«У меня недавно состоялась встреча с Мустафой-ага. Господин Чубаров знает о том, что в свое время мы инициировали создание института Уполномоченного президента Украины по делам крымских татар. К сожалению, как мне стало известно, от Мустафы-ага, во-первых, его уволили с должности, но президент Зеленский ликвидировал институт уполномоченного. Что такое институт уполномоченного? Это означает, что президент ставит «нота бене» – я президент, глава государства, и для меня это первый акцент. Он отбросил Крым. В принципе, как и сейчас мы видим, что со стороны «зеленых» о Крыме ни слова», – заявил Ивасюк.