Мэр третьей столицы анонсировал систему цифрового управления городом

18.09.2019, Москва, Олег Кравцов

В Новосибирске стартовал VII Международный форум технологического развития «Технопром–2019», в открытии которого принял участие мэр города Анатолий Локоть.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, на форум прибыли 8,5 тысячи участников, в числе которых представители 12 иностранных делегаций.

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«Мы рассматриваем «Технопром», прежде всего, как площадку для мозгового штурма. В форуме принимают участие представители инновационных компаний, эксперты, учёные, которые разрабатывают новые технологии, занимаются поиском прорывных решений. Одна из важных задач муниципалитета – построить систему цифрового управления городом, которая позволит максимально быстро проводить анализ, обобщать информацию и оперативно реагировать на ту или иную ситуацию. В рамках нынешнего «Технопрома» в числе прочего планируем обсудить варианты решения этой задачи», – заявил Локоть.

Международный форум технологического развития «Технопром–2019» продлится три дня. планируется проведение порядка 100 официальных мероприятий, на которых выступит около 500 спикеров. Кроме того, пройдет масштабная выставка инновационных разработок сибирских и федеральных компаний.

В числе иностранных делегаций – представители Франции, Кореи, Германии, Индии и Китая. Также в рамках форума проходит выставка разработок сибирских и федеральных компаний – всего более 40 экспонентов. На стенде мэрии представлены инновационные решения для различных сфер городской инфраструктуры.

«То, что мы видим на экспозиции сегодня, – это элемент, так называемая периферия «умных» технологий. Касается ли это новых световых опор, которые мы устанавливаем сегодня в Академгородке и планируем установить в Новосибирске, касается ли это «умных» осветительных опор. У нас представлены различные «умные» остановки. Я подписал документ, который регламентирует внешний вид и технические требования, которым они должны соответствовать. Ещё раз подчёркиваю: периферия может быть разной, исполнители могут быть разные, но система управления должна быть единой», – подчеркнул мэр Новосибирска.

По его словам, к Молодёжному чемпионату мира-2023 поставлена задача изменить не только внешний вид города, но и всю инфраструктуру, чтобы она стала удобной и адаптивной для каждого жителя.

Как сообщал «ПолитНавигатор», мэр третьего по численности населения города России – Новосибирска коммунист Анатолий Локоть переизбрался на новый срок, победив в первом туре, набрав более 50% голосов.

При этом Новосибирск развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Кроме того, власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.

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