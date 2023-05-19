«Мертвый язык»: Володин похоронил английский

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отказаться от изучения английского языка и заменить его китайским.

Об этом он заявил сегодня в Минске на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Потому что английский — это мертвый язык. Все, время ушло», — сказал политик.

В качестве примера он привел ситуацию, случившуюся в Индии.

«Был в Индии. В ходе встречи все, понятно, готовились, но как оказалось, переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке — на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского. Индия, отстаивая свои интересы, стала пятой экономикой в мире. А колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз. И они вернули себе право говорить на своем родном языке», — пояснил Володин.