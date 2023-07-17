Месть за Крымский мост: Будет ответ или удар языком?

Каким будет ответ России за новый подрыв Крымского моста – это сейчас главная интрига на фоне того, что все предыдущие обещания чиновников устроить «армагеддон» после атак на полуостров остались лишь «ударами языком» – доказательством тому служат безбоязненные визиты Зеленского в Херсон, Изюм и на остров Змеиный, так и не наступивший полный блэкаут на Украине, и нетронутые мосты через Днепр, и не подтвердившиеся сообщения официальных СМИ о «ликвидации» Кирилла Буданова и Валерия Залужного.

Уже традиционно самое грозное заявление озвучивает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, а с ним соревнуются и прочие представители российского политического бомонда.

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«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», – написал Медведев.

Приятные для патриотов лозунги озвучивает и сенатор Владимир Джабаров.

«В связи с событиями на Крымском мосту, который, по предварительной оценке, был атакован морскими дронами, напрашивается следующий вывод. Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», – написал он.

С Джабаровым полностью согласен сенатор Андрей Клишас.

«Черноморские порты являются для НАТО одним из самых лакомых кусков на той территории, что пока ещё именуется Украиной, нужно серьёзно думать о том, чтобы поставить под российский контроль (может быть и дипломатическими средствами) всё побережье Черного моря, которое когда то входило в состав России», – пишет Клишас.

Впрочем, на фоне буксующего уже полтора года продвижения российской армии в зоне СВО и отсутствия ликвидации представителей бандеровской верхушки пока что все свежие угрозы российских политиков – из разряда пустословий о пересечении «красных линий».

«А уже все погрозили кулаком за Крымский мост, да? Все написали, что ответ будет беспощадным? Что Украина плохая – все отметились? Хреначить, как я понимаю, мы можем только по своим мостам и по своим колоннам, по своим летчикам. А все это из-за того, что армии не дают нормально воевать. Всякие сделки, договорняки, условия», – язвительно напоминает бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова.

Так или иначе, но военкор Александр Коц считает, что первым делом России в ответ нужно бить по Одесскому и Николаевскому портам.

«Что мы будем делать, когда сухогрузы начнут выходить из портов Украины без всякого согласования с нами? И пойдут по маршрутам вдоль побережья Румынии и Болгарии. А они начнут выходить, я нисколько не сомневаюсь. Киев будет делать все, чтобы спровоцировать наши удары по гражданским судам. Тут, конечно, напрашивается только одно решение (нет, не продление сделки). Это полное уничтожение портовой инфраструктуры. Чтобы туда никто не мог зайти. И никто бы оттуда не вышел. Повод для этого самый веский сегодня в 3:05 нам дал сам Киев», – пишет Коц.

С ним не соглашается военный эксперт Владимир Орлов. По его мнению, самым важным в нынешних условиях было бы начало зачистки киевских марионеток НАТО.

«Борьбой и ударами по сортирам и трансформаторными будкам вы решительно ничего не решите. От слова совсем. Значение имеет только одно – это уничтожение политической и экономической элиты, а также той обслуги, на которой держится киевский бандеровский режим. включая ту скамейку запасных, откуда США и Великобритания могут брать кандидатов для затыкания управленческих дыр. Только в этом может состоять повышение ставок, только в этом лежит основа победы», – в который раз указывает Орлов.

Между тем, одесский политик Вячеслав Азаров указывает, что на Украине с тревогой ждут предстоящей ночи.

«Судя по моим лентам в соцсетях, повторный подрыв Крымского моста не произвел такого впечатления, как первый. Напротив, публика напряжённо ждёт, чем ответит агрессор. И это ещё раз демонстрирует растущую усталость от войны, которой конца не видно. А больше всего удручает патовость ситуации. ВСУ не может добиться решающих побед, так как союзники не дают столь мощных вооружений. Но они же и не прекращают военную помощь, продолжая держать конфликт в тлеющем состоянии. А война на истощение в первую очередь истощает интерес к ней самой», – пишет Азаров, называя «агрессором» Россию, дабы не быть схваченным СБУ за неблагонадежность.