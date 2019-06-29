Месть за ПАСЕ: В Киеве хотят закрыть офис Совета Европы

29.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

После того, как ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и восстановила ее права, в Киеве намерены ограничить контакты с Советом Европы на политическом уровне.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», по мнению которого, Киеву необходимо выработать меры, позволяющие продемонстрировать организации, что она приняла ошибочное решение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас в украинской столице активно обсуждается вопрос закрытия Офиса Совета Европы. Думают об ограничении контактов на политическом уровне. Под вопросом и обязательность будущих рекомендаций органов Совета Европы, в том числе и Венецианской комиссии», – отмечается в публикации.

В то же время издание полагает, что Киеву также необходимо четко сформулировать ответ на вопрос «Чего требует Украина за свое возвращение?».

«Однако готова ли украинская власть к тому, чтобы занять жесткую позицию в отношении организации, изменившей сама себе? Хватит ли политической воли? Чувство достоинства и инстинкт самосохранения диктуют выбор этого сценария. Ведь если украинская власть ограничится полумерами, то это приведет не только к дальнейшему игнорированию интересов Украины, но и к тому, что мировое сообщество со временем окончательно смирится с аннексией Крыма и простит агрессора», – опасается еженедельник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Также в Киеве заявили, что ПАСЕ продалась за «путинские деньги». При этом в Москве убеждены, что в возвращении России в ПАСЕ одну из ведущих ролей сыграла невменяемость украинской делегации.

Читайте также: ПАСЕ становится на путь признания Крыма российским.