ПАСЕ становится на путь признания Крыма российским

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев занимает двуличную позицию касательно контакта с РФ: с одной стороны, признаёт необходимость диалога именно с Москвой в вопросе мира в Донбассе, а с другой – категорически против нахождения России в ПАСЕ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышим одну простую лицемерную позицию. Вы говорите, относительно Донбасса: «Мы не хотим разговаривать с этими сепаратистами, нет смысла с ними разговаривать и договариваться, но нам надо разговаривать с агрессором, нам надо вести диалог». Вы неоднократно говорили, что с Россией надо выстраивать диалог. Тут же вы говорите, что Россию не надо никуда пускать, с ней не надо нигде разговаривать, вообще Россия агрессор», – отметил политик.

В свою очередь вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой добавил, что решение ПАСЕ по возвращению России в полном объёме положило начало разрыву цепи санкций вокруг страны.

«Произошло полноформатное возвращение России в старейший и самый широкоохватный орган Совета Европы, вообще Европы. Это возвращение состоялось без всяких изъятий полномочий депутатов, теперь мы можем в полном объёме представлять наши интересы, интересы наших избирателей, интересы народов России и положить конец той лжи и клевете, которую распространяют о нас украинцы, британцы и прочие истеричные недоброжелатели самой большой европейской страны.

Сегодняшнее решение – это начало разрыва цепи санкций. И теперь мы можем фактически об этом говорить смело, потому что полномочия делегации в полном объёме восстановлены», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

При этом глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заметил, что последние события в ПАСЕ, кроме прочего, положили начало и более важному процессу для России.

«Своим голосованием по поправкам к принятому сейчас докладу, которые квалифицировано большинством в 2/3 ПАСЕ были провалены по Крыму, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно. Крым наш. И Крым навсегда на политической карте мира российский», – отметил Слуцкий.