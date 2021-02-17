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17.02.2021, Москва, Елена Отрякова
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал
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МИД нищей Молдовы позволяет себе хамить послу России


МИД Молдовы просит посла РФ Олега Васнецова воздержаться от участия в мероприятиях, организуемых Приднестровьем.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подтверждаем просьбу властей Кишинева воздержаться от участия дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций в этом регионе Республики Молдова», – говорится в заявлении.

Ранее политическое движение UNIREA, выступающее за объединение с Румынией, потребовало от МИДа Молдовы объявить посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон-грата за участие в онлайн-мероприятии Коллегии МИД Приднестровья, которое было названо «антиконституционной структурой».

Сейчас UNIREA сочла реакцию МИД недостаточной. При этом визиты в Тирасполь представителей дипмиссий других стран движение не комментирует.

Молдавская партия НАШИ считает подобные заявления очередным проявлением русофобии и попыткой испортить отношения между Молдовой и Россией.

«Прямой и непосредственной угрозой для безопасности Республики Молдова является сам факт существования в Молдове унионистских партий и политических движений, выступающих за ликвидацию нашего государства», – говорится в заявлении партии НАШИ.

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