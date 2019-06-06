МИД РФ: Сначала автономия Донбассу – потом переговоры с Зеленским

06.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия готова к встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Нормандском формате для переговоров по Донбассу, однако официальный Киев перед этим должен юридически выполнить взятые ранее обязательства по предоставлению автономии Луганску и Донецку, а также объявлению выборов.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«В «нормандском формате» на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов. И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в «нормандском формате» в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», – цитирует министра официальный сайт МИД РФ.

«Есть договоренности «нормандского формата», о которых я сказал. Наши германские, французские коллеги подтвердили, что эти договоренности являются непреложным условием движения вперед. Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые «нормандские» саммиты», – еще раз подчеркнул Лавров.