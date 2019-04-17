МИД России потребовал от ЕС и США обуздать албанских сепаратистов в Косово

17.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Сепаратистский режим в Косово при попустительстве США и Евросоюза нарушает резолюции ООН и при помощи блокады пытается удушить жителей сербских анклавов, вводя пошлины и ограничения на импорт товаров из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Также Лавров негативно высказался о возможном создании армии Косово.

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«К сожалению, наши коллеги из Евросоюза, которые, согласно резолюции генеральной ассамблеи ООН выполняют роль посредников в диалоге между Белградом и Приштиной, не справляются со своими функциями.

Подписанные еще в апреле 2013-го года обязательства Приштины создать сообщество сербских муниципалитетов в Косово саботируются, и Евросоюз ничего не может с этим сделать.

Принятые в декабре 2018-го года Приштиной решения о создании косовской армии напрямую противоречат Резолюции 1244 и, опять же, все это происходит при пассивной позиции Евросоюза, а из штаб-квартиры НАТО звучат одобрительные оценки этого нелегитимного шага, нарушающего решение Совета безопасности.

Ну, и в ноябре прошлого года власти Приштины ввели 100% пошлины на товары из Сербии, и Боснии и Герцеговины. По сути, это направлено на удушение косовских сербов. Мы призываем Вашингтон и Брюссель повлиять на Приштину, осознать свою ответственность за выполнение решений Совета безопасности, в подготовке которых Запад, включая США и Европу, принимал непосредственное участие и заставить в Косово албанцев прекратить провокационный и конфронтационный курс», – заявил Лавров.

«ПолитНавигатор» ранее уже сообщал, что албанские сепаратисты, контролирующие незаконно отторгнутый от Сербии край Косово устраивают геноцид местного сербского населения, блокируя поставку туда медикаментов и продуктов питания.

Глава албанских сепаратистов «премьер-министр» Рамуш Харадинай заявил, что блокада может быть отменена только в случае признания Белградом самопровозглашенной республики в Косово.

Руководство Республики Сербской (входящей в состав Боснии и Герцеговины) уже заявило, что намерено воссоединиться в Сербией в случае, если Косово получит место в ООН.

Мирослав Додик, председатель президиума Боснии и Герцеговины, отвечающий за сербскую часть страны, также обвинил Запад в поддержке выступлений оппозиции в Белграде. Додик подчеркнул, что основная цель протестов против президента Александра Вучича – ослабить Сербию на переговорах по Косово.

«Никто не хочет сильных лидеров в регионе. Как только кто-то укрепляется, они дестабилизируют его, потому что обеспокоены. Сербия сейчас решает проблему Косово и нуждается в сильной переговорной позиции, но если у вас внутри нестабильность, вы недостаточно сильны. Те, кто ходит по улицам, даже не подозревают об использовании и злоупотреблениях в этом отношении. Если бы государство не было демократическим, правительство (в Сербии) взяло бы полицию и армию, и подавило бы протесты», – сказал Додик.