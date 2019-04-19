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19.04.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Крым, Россия, Украина
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МИД России ужаснулся дебатам Порошенко и Зеленского

Дебаты в Киеве между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, в ходе которых оба кандидата соревновались в антироссийском настрое и клялись в готовности продолжать борьбу против сторонников Русской весны – еще одно доказательство правильности выбора Крыма в 2014 году.

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить?  Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито», – написала Захарова в своем блоге.

 

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