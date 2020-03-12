12.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Китай, Медицина, Мировая арена, Политика, Россия, США
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МИД России впервые проведет брифинг без журналистов из-за коронавируса




По всему миру вводятся новые ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса: Дональд Трамп ночью на экстренном брифинге сообщил о закрытии с пятницы авиасообщения с Европой на 30 дней, власти Турции рекомендовали отельерам перенести начало туристического сезона на конец апреля, отменяются спортивные мероприятия и бизнес-конференции.

Интересно, что сегодня традиционный брифинг спикера МИД России Марии Захаровой пройдет в режиме видео конференции. Такой шаг объясняется рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Вместо живого общения с журналистами Захарова будет отвечать на вопросы, поступившие в колл-центр.

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Пока в западном мире растет паника, власти Китая заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом. В Ухане закрыли последний временный госпиталь. Некоторые наблюдатели трактуют это как свидетельство эффективности государственной модели Китая, которая смогла мобилизовать общество с целью победы над эпидемией.

Экономическое восстановление Китая может быть облегчено за счет упавших цен на нефть. Кроме того, Пекин сможет предложить миру свои опробованные методики лечения коронавируса.

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