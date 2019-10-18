МИД Украины уличили во лжи по поводу амнистии Донбассу

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина якобы выполнила взятые на себя в Минске обязательства по принятию закона об амнистии, а также закон о недопущении преследования и наказания жителей республик Донбасса, однако второй закон так и не был подписан прежней властью.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два понятия, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях. Второе – речь идет об амнистии… Во исполнение пункта 6 Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная рада проголосовала внесенный президентом Украины соответствующий закон о недопущении преследования и наказания.

Но он так и остался в статусе законопроекта, так как не был подписан и передан на подпись президенту. В статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования», – сказал Боднар.

По словам замминистра, на сегодняшний день Украина якобы уже приняла все законодательные акты, необходимые для выполнения амнистии в рамках выполнения Минских договоренностей.

«В соответствии с законом Украины «О применении амнистии в Украине», полное или частичное освобождение от наказания может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после восстановления суверенитета Украины. Решение о применении амнистии принимается судом.

Также под амнистию не попадают преступления, которые в соответствии с международным законодательством являются преступлениями геноцида, против человечества и военными преступлениями. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление по сбиванию малазийского Боинга», – добавил Боднар.

В республиках Донбасса поспешили опровергнуть данное заявление украинского чиновника, назвав его ложью.

«Замглавы МИД Украины Василь Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе» и откровенно солгал.

С сентября 2014-го года ситуация по этому направлению никак не изменилась. 5 лет назад, ещё «не патриотичная Рада» проголосовала за закон «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», но его «потерял» тогдашний и.о. спикера Рады Александр Турчинов. Он не подписал его сам и не передал на подпись президенту. Законопроект до сих пор висит на сайте Рады со статусом «готовится на подпись».

Комментируя положения закона, замминистра говорил о положениях недействующего закона, но ссылался на закон 1996 года «Об особенностях применения амнистии в Украине», который не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений.

В этом заявлении нет ничего нового, просто новая власть достала методички Порошенко и повторяет за ним, что мы «уже все выполнили».

Зе-команде имитация действий по урегулированию подходит гораздо больше чем их реальное выполнение. Ну а уровень знаний самого замминистра можно оставить без комментариев, как и уровень парламента, который «проглотил» такие заявления», – заявил спецпредставитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.