02.11.2020, Москва, Владимир Гладков, Сергей Рулёв
 
миграция, Россия, Средняя Азия
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Мигрантов из Средней Азии хотят обязать сдавать ЕГЭ по русскому языку


Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, необходимо заставлять сдавать ЕГЭ по русскому языку для того, чтобы интегрировать их в местную культуру и избежать всплеска преступности.

Об этом в ходе съезда «Союза добровольцев Донбасса» заявил православный олигарх Константин Малофеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сюда приезжает инженер или врач из Узбекистана – мы ему очень рады, ибо это врачи, которые нас лечат, и инженеры, которые строят. А когда сюда приезжают люди, которые не знают русского языка, и которые, собственно говоря, в Ташкенте-то не знают, как себя вести, то решить это мы можем очень просто – у нас стандартный экзамен ЕГЭ, который должен сдать российский школьник, намного сложнее, чем экзамен, который сдаёт мигрант.

Если бы у нас стандартный ЕГЭ сдавали бы все мигранты – мы бы имели человека, интегрированного в российскую культуру, у которого нет проблем. И тогда не было бы ни криминальных проблем, и легче было бы находить работу людям, которые владеют русским с детства, и, соответственно, они больше интегрированы. И мы не будем видеть всплеск преступности в связи с тем, что кого-то привезли», – сказал Малофеев.

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