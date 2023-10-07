Мигрантов начали защищать от идеи обязательного участия в СВО

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Участие в СВО как обязательное условие для получения российского гражданства мигрантами противоречит законам РФ и не имеет военного смысла.

С такими тезисами на пресс-конференции в Москве выступили ораторы, которых можно считать лоббистами мигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым свои тезисы озвучил глава Федерации мигрантов Вадим Коженов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мигрант принял российское гражданство, то он стал гражданином со всем правами и обязанностями. И, в том числе, обязанностью служить в Вооружённых силах, если он мужчина. Если он не гражданин РФ, то его призвать не могут никак, это запрещено. Но если иностранец добровольно заключает контракт с Министерством обороны, у него тут же появляется право подать на гражданство, через три месяца он станет гражданином. Дают гражданство не только ему, но и его семье. Если иностранец не хочет служить, ему это вообще не грозит», – сказал Коженов.

В свою очередь, член Общественного совета при МВД РФ (в «святые девяностые» – замглавы ФМС) Владимир Волох отметил, что насильно мобилизованные неучи на передовой не нужны.

«Если мы говорим про СВО, то я бы сразу разделил на две категории. Те, кто желают, – это их личное желание. А те, кто просто получил гражданство и не заключал контракт – мы прекрасно понимаем, у любого человека есть права и обязанности. Если ты гражданин РФ призывного возраста, то тебя могут призвать. Но здесь нужно рассматривать целесообразность, особенно если призывают с целью дальнейшего отправления в зону СВО. Там просто люди не нужны, там нужны те, кто имеет определённую военно-учётную специальность. Поэтому большинство иностранных граждан, которые получили гражданство и находятся в таком возрасте, они либо вообще не служили, либо служили, и там были совершенно другие типы вооружений. Поэтому они мало чем могут быть полезны в зоне СВО», – заверил оратор.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал ввести обязанность по участию в СВО для мужчин-мигрантов, желающих получать российское гражданство.

«Почему из средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство (только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тыс таджиков), но мы не видим их на фронте? Там умирают за Родину мужчины коренных народов России, прежде всего русских, которых здесь замещают сотни тысяч азиатов», – отметил Матвеев.

При этом он сразу оговорился, что выступает за дружбу народов и равенство прав граждан всех национальностей.

«Но на практике. Не за счёт интересов России и её народов. Тем более, что ст.10 ФЗ о воинской обязанности четко говорит, что получивший российское гражданство мужчина должен в двухнедельный срок встать на воинский учёт. Так в чем же дело? Почему их не мобилизуют? Где таджикские батальоны? Идёт война, России нужны солдаты, добро пожаловать в наше гражданство! Но «армия» среднеазиатов вступает в полки таксистов, дивизии дворников и строителей, но не стрелков и минометчиков на СВО. Или хотя бы строителей окопов и блиндажей», – недоумевает политик.

По его информации, требующей проверки, их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства, которое «является формой сосуществования миллионов среднеазиатов».

«Люди, связанные с миграционной темой объяснили мне, почему именно таджики массово получают российское гражданство. Якобы их национальное законодательство тоже не допускает призыва в армию лиц с двойным гражданством. То есть таджикский молодняк, получая гражданство РФ, не служит ни там, ни тут. Поэтому якобы они лидируют в числе получателей гражданства РФ (у других среднеазиатских республик якобы немного иначе, но тоже требует уточнения). Сразу после окончания школы молодой таджик стремится уехать в Россию за гражданством», – продолжил депутат.