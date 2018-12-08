Михаил Погребинский: Исключить чего-то в духе Цхинвала невозможно

08.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Украина после инцидента в Керченском проливе осознала, что Россия готова к жестким действиям, однако нельзя исключить, что Петр Порошенко попробует повторить опыт Михаила Саакашвили и совершит попытку блицкрига.

Об этом в интервью газете «2000» рассказал политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полномасштабная война с РФ крайне маловероятна. Я сделал эту оговорку, так как от нынешней власти можно ожидать чего угодно. Они рассчитывают на то, что Запад (НАТО) впишется на стороне Украины в большой военный конфликт с Россией, и поэтому исключить чего-то в духе Цхинвала, конечно, невозможно. Тем не менее НАТО в такого рода авантюру не впишется, и для Украины этот «Цхинвал» окончится столь же печально, как и для Грузии Саакашвили, а то и похуже», – сказал эксперт.

«Думаю, времена, когда Киев проверял РФ «на вшивость», уже заканчиваются. В этом смысле инцидент у Керченского пролива – первый сигнал возможного жесткого ответа. Не думаю, что наше руководство решится в следующий раз послать «в пасть медведя» два с лишним десятка молодых ребят», – добавил Погребинский.

«Что касается реакции России, то она могла не поддаваться на провокацию, но, видимо, чаша терпения уже была переполнена. Особенно, как мне кажется, после убийства Захарченко. С этого момента принято решение, что на какие-то резкие действия будет дан жесткий ответ», – также отметил политолог.