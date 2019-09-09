Минобороны Сербии предупредило албанских сепаратистов

09.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Власти Сербии не исключают, что захватившие власть в Косово албанские сепаратисты попытаются провести силовую операцию в сербских анклавах на севере края, однако Белград готов осуществить превентивные меры для защиты славянского населения и недопущения его изгнания.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью газете «Вечерние новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы знаете, кто ведет албанцев и на что они готовы, я не исключаю сценария вооруженного нападения на север Косов и Метохии, но исключаю возможность повторения этих же преступлений без реакции Сербии. В первую очередь, я говорю об опережении преступления.

Президент Вучич заявил, что лагерь Ясеновац, мартовский погром сербов в КиМ (2004 года – ред.) и операция «Гроза» больше не повторятся. Это сообщение и для друзей, и для врагов, и пусть каждый найдет свое место в этом. Приказы верховного главнокомандующего будут исполнены точно и безусловно», – отметил глава оборонного ведомства.

Эти слова были сказаны Вулиным спустя день после того, как поступила информация о том, что США и Албания пытаются включить так называемую «армию» Косово в военные учения, которые будут проведены 21 октября на территории Албании.

Эти маневры по оценке специалистов госбезопасности могут представлять собой тренировки для проведения в дальнейшем зачистки славянских анклавов на севере Косово и Метохии.

По мнению Вулина, ситуация с безопасностью в крае ухудшается на фоне проведения досрочных выборов в Приштине. Случаи нападения албанцев на сербов участились, только на днях от ножевых ранений пострадал 17-летний житель Косовской Митровицы, этнический серб.

«Албанцы единственным направлением своей политики считают расправу с сербами и Сербией, во время выборов эта тема звучит еще громче. Поскольку у власти албанцев находятся неосужденные террористы, от них можно ожидать всякое зло. Мы тщательно следим за тем, что происходит в крае», – отметил глава Минобороны.

Вулин также напомнил об идее возвращения сербских анклавов под контроль Белграда в обмен на передачу сепаратистам районов Сербии с албанским населением.

Он отметил, что такой подход не поддерживает ряд европейский стран. «Если Западу идея не нравится, значит, она хорошая», – сказал министр.

«Чем раньше мы проведем разграничение, тем быстрее и эффективнеее Сербия сможет решать свои внутренние задачи. Мировые силы не поддерживают эту идею, они выступают за единое и неделимое суверенное Косово, они не хотят сильной Сербии, которая может остановить создание рядом с собой «Великой Албании», – сказал министр.

«Против разграничения выступают Германия, Хорватия, Черногория и Албания. И если нас хоть чему-то научила история, то это тому, что, если существует такое единение против Сербии, то нашей стране необходимо бороться за то, что ей запрещают, потому что именно это и хорошо для страны и народа», – заключил Вулин.