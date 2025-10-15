Минпромторг постарался: Россия после СВО останется без специалистов по дронам – эксперт
Если не развивать гражданские БПЛА, то после окончания СВО российские инженеры и дроноводы разбегутся по Азии в поисках работы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Минпромторг объявил о резком сокращении финансирования государственного гражданского заказа на беспилотные летательные аппараты», – попросил прокомментировать ведущий.
«Это не заденет тех, кто снабжает фронт, это касается исключительно гражданского госзаказа, то есть это МЧС, пожарные и все остальные.
Был план, что сейчас у нас беспилотники разовьются, и поэтому гражданское потребление также возрастет. Но все эти планы разбились о суровую реальность, где есть законодательство, введенное нами же, которое запрещает полеты везде абсолютно всего», – отметил Товкач.
Он пожаловался, что весь мир развивает гражданские БПЛА – например, в Китае тяжёлые беспилотники уже используются вместо подъёмных кранов.
«У нас нет вообще никакого законодательного базиса, который бы как-то разрешил кому-либо использовать беспилотник вот в такой роли.
Наш Воздушный кодекс не менялся с 90-х годов. Как результат – гражданская сфера никуда не едет, она остается все в том же дремучем состоянии.
Да, оборонка у нас цветет и пахнет. Вопрос, куда эти люди денутся, когда закончится СВО – скорее всего, разбегутся по Азии. Китай активно переманивает наших специалистов прямо сейчас.
И после СВО люди просто подумают, а что им делать здесь, где ничто никуда не едет, где Минпромторг открыто говорит, что он не будет поддерживать отечественных разработчиков, и будет все свои деньги сливать на импортеров.
Те люди, которые что-то умеют, они зачем вообще здесь будут оставаться? И что им здесь ловить? Тем более, что отечественного рынка гражданских беспилотников нет, а после СВО останется только он», – жаловался эксперт.
