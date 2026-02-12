Крупнейшие российские киноделы, зависимые от безвозвратных бюджетов, до сих пор являются сторонниками прозападной либеральной идеологии – и отказываются снимать патриотические фильмы.

Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил документалист, директор киностудии им. Николая Данилевского в г. Мариуполе Мокей Русинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши мэтры считают, что кино об СВО снимать не нужно. Это саботаж нашей интеллектуальной элиты, когда ты привык каждый год быть в Каннах, а потом тебя этого всего лишают, а потом тебе говорят со стороны Запада: вот что вы свою позицию-то не защищаете, верните, и все будет, как и было. И люди в это верят. И они все еще против своей страны и против своего государства. Поэтому кто будет хотеть снимать что-то, против чего он находится? Этих людей нужно убирать, потому что они против того, что происходит в стране, они против того, чтобы страна стала великой. Какой у них тезис: люди устали смотреть кино про войну. А где у нас кино про войну? Где у нас кино про спецоперацию?», – сказал Капустин.

«Великая страна – это которая может говорить с гордостью о своих достижениях. Но те, от кого зависит производство контента, который несет гордость за свою страну, они не гордятся своей страной. У них интересы связаны с другими странами. Они еще мысленно живут на Западе. За эти сказки, которые сейчас снимаются, платят полтора миллиарда рублей невозвратных денег. Я задавал вопрос одному из режиссеров: зачем вы это делаете? Он ответил: касса. Главное мерило на четвертый год СВО – это всё ещё касса», – добавил директор.

Он подчеркнул, что здесь может помочь только масштабирование «феномена якутского кино» на остальные регионы, и тогда подсевшие на дармовые бюджеты московские киноделы не смогут конкурировать с обилием качественного народного контента.