Зеленский ловко петляет между жерновами Трампа и «лондонским обкомом». Западным союзникам, выступающим за продолжение военной поддержки киевского режима, безразлично, что будет при этом с самой Украиной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Что будет здесь? Где окажутся русские? Где они остановятся к этому времени? «Лондонский обком» это мало волнует. Стратегия пересидеть Трампа действует. И вот – чья сторона, чья линия возьмёт вверх?», – рассуждал эксперт.

По его словам, Зеленскому более приемлема позиция «лондонского обкома».