Уверенность в себе Зеленского только крепнет – укро-политолог
Зеленский ловко петляет между жерновами Трампа и «лондонским обкомом». Западным союзникам, выступающим за продолжение военной поддержки киевского режима, безразлично, что будет при этом с самой Украиной.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
«Что будет здесь? Где окажутся русские? Где они остановятся к этому времени? «Лондонский обком» это мало волнует. Стратегия пересидеть Трампа действует. И вот – чья сторона, чья линия возьмёт вверх?», – рассуждал эксперт.
По его словам, Зеленскому более приемлема позиция «лондонского обкома».
«Он уверен, что он парень фартовый, что в очередной раз пропетляет между капельками. Но пропетляет ли страна, это уже другой вопрос. И поэтому надежды на то, что трамповский план будет реализован, сталкиваются с довольно мощным и системным противодействием.
Другой момент, в чём интрига? Включит ли, задействует ли Трамп все рычаги, включая и коррупционные скандалы, которые могут коснуться уже персонально Зеленского? Но это мы увидим в ближайшее время. И поэтому надежда на тех, кто говорил о том, что вот-вот и войну остановят, пока преждевременны», – резюмировал Зллотарев.
