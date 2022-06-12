Мир с украинцами возможен, – известный ополченец

12.06.2022  23:43 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Те, кто утверждают, будто нынешний конфликт означает вечную вражду между украинцами и русскими – лукавят. Достаточно посмотреть, как сегодня на Донбассе за Россию воюют чеченцы, хотя еще несколько лет назад многие из них вели кровавую войну против федералов.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил участник обороны Славянска, а  ныне боец чеченского отряда, военкор Геннадий Дубовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Боевое братство, как и воинские качества, не имеют национальности. Люди подбирают друг друга не по регалиям, цвету глаз, а по тем качествам, которые им присущи. Либо это трус, подлец и вор, либо это воин, человек чести, готовый собой пожертвовать.

Я был в Чечне во время Второй чеченской кампании. И даже тогда, встречаясь с чеченцами, я понимал, что они воюют не против нас, и мы не против них. Мы все воевали за одну большую страну, в которой всем хорошо, только разное понимание было этого», – рассказал военкор.

Он подчеркнул, что, если получилось с Чечнёй, но и на Украине все проблемы и разногласия могут быть преодолены.

«Это вообще модель поведения, которую мы предлагаем украинцам: смотрите, все проблемы могут быть преодолены. Какая страшная война была в Чечне, и теперь мы живём в мире и в братстве. Вы, украинцы, культурно и этнически гораздо нам ближе, посмотрите, что вы делаете, зачем вы убиваете русских. Давайте прекратим эту войну и будем жить на новых началах», – призвал Дубовой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть