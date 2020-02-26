Мировой коронавирус – последняя надежда Украины

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за эпидемии коронавируса и падения потребления нефти в Китае упали мировые цены на нефть. Цены на газ также падают – и это хорошо для потребителей энергоресурсов.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, цены на нефть упали, газ дешевый, по иным причинам, не из-за коронавируса, и это – благо для потребителя.

Текущее лето, по крайней мере, мы пройдем с минимальными ценами на энергоресурсы. Цены на уголь, скорее всего, скорректируются вниз вслед за ценами на нефть», – резюмировал Дмитрий Марунич, не уточнив, что крах деловой активности и торговли – могут свести на нет все плюсы от подешевевших энергоресурсов.