26.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
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Мировой коронавирус – последняя надежда Украины


Из-за эпидемии коронавируса и падения потребления нефти в Китае упали мировые цены на нефть. Цены на газ также падают – и это хорошо для потребителей энергоресурсов.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, цены на нефть упали, газ дешевый, по иным причинам, не из-за коронавируса, и это – благо для потребителя.

Текущее лето, по крайней мере, мы пройдем с минимальными ценами на энергоресурсы. Цены на уголь, скорее всего, скорректируются вниз вслед за ценами на нефть», – резюмировал Дмитрий Марунич, не уточнив, что крах деловой активности и торговли – могут свести на нет все плюсы от подешевевших энергоресурсов.

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