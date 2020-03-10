Миссия ОБСЕ в Донбассе фактически встала на сторону ВСУ – постпред РФ

10.03.2020, Москва, Владимир Гладков

СММ ОБСЕ по Украине убрала из своих докладов случаи систематических и грубых нарушений со стороны ВСУ, но при этом с большой охотой цепляется за каждый незначительный инцидент, связанный с ЛНР И ДНР.

Об этом в ходе видеомоста Москва-Вена заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы во многом недовольны, как докладывает на местах специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, – заявил Лукашевич. – Она старается уходить от установления тех, кто виновен в нынешней эскалации. Хотя по мандату, это четко прописано. Но установление фактов требует и установления виновных».

Российский представитель в ОБСЕ объяснил, что из-за отсутствия ясности, кто нарушает режим прекращения огня, ему вместе с коллегами приходится проводить военно-технический анализ каждого доклада СММ. И вот, согласно статистике, с начала января по 5 марта, по количеству военной техники, отсутствующей в местах хранения, у ВСУ это показатель составляет почти 1300 единиц, а у ополчения – 144.

«Возникает вопрос, а где эта техника, которая должна быть на складах? Вероятнее всего, ее подтягивают на передовую, чтобы усилить эскалацию военной напряженности. Мы каждый раз ставим задачу перед СММ: вы должны вести мониторинг не только Востока Украины, но и смотреть, что происходит на всей ее территории, особенно в тылах ВСУ», – подчеркнул российский дипломат.

Лукашевич также отметил, что из докладов СММ ОБМЕ пропала статистика недопуска ее специалистов в районы, контролируемые ВСУ.

«Что же касается нарушений со стороны ополчения, то здесь они не стесняются говорить о том, что препятствия больше организуются со стороны представителей «ОРДЛО». И все больше работают на интересы украинской стороны», – добавил Лукашевич.