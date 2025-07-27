Митинги соросят – старт сценария по превращению Зеленского в «пчеловода Ющенко»

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Главным итогом митингов против попытки Владимира Зеленского ослабить созданные Западом «антикоррупционные структуры» станет дальнейшее снижение влияния Зе-офиса.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На эти протесты вышла только часть людей, небольшая, за «независимость антикоррупционных структур». Основная масса – против власти, против модели, которая больше не дает надежд на позитивное будущее, выхода из кризиса», – сказал он.

По его словам, на Украине уже есть все предпосылки для свержения Зеленского майданным путем, «и только фактор российского вторжения» удерживает от этого.

«Если бы не война, при таких антирейтингах и накопленном социальном недовольстве, на Украине уже бы прошла попытка организации новых революции и майдана. Только нежелание того, чтобы Россия победила в результате внутренней дестабилизации, скрепляет всё», – рассуждал Бортник.

По его мнению, Зеленский разочаровал значительную часть силовиков, а также свою фракцию в Верховной раде, пообещав отыграть назад с законом по САП/НАБУ после недовольства Запада.

«Мы наблюдаем зародыш майдана. Ситуация уже имеет тяжелые политические последствия», – сказал Бортник.

Он прогнозирует, что результатом «усиления недоверия внутри команды власти» может быть создание новой коалиции в Верховной раде, куда примкнет часть «раскольников» из Зе-фракции, а также порошенковцы, тимошенковцы, соросята и прочие представители других сортов майданщиков.