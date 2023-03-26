Мнение: Если так действовать дальше, Россия рискует проиграть как Югославия

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России пора перестать оглядываться на мнение стран западного блока и начать решительно и смело отстаивать свои интересы, в том числе военным путём.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политолог и политтехнолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякий раз, когда русские войска действуют нагло, с выдумкой, по-суворовски, мы не только не получаем за это наказания, но и достигаем малыми силами больших геополитических успехов. Всякий раз, когда мы проявляем свою русскую удаль, они тут же шарахаются в сторону. Вот мы уронили их беспилотник на подлёте к Севастополю, и что? Ничего. Беспилотники стали летать на расстоянии 150 километров дальше. Ничего они нам не сделают», – сказал Живов.

По его словам, Москве пора перестать оглядываться на мнение стран западного блока.

«Но почему-то у нас до сих пор в Москве это советское: «Не допускайте провокаций. Пусть они нам три деревни сожгут, но мы до последнего будем терпеть. Вот когда ядерные ракеты прилетят, тогда всерьёз начнём». Ребята, очнитесь, давайте уже действовать смело, по-суворовски. Всякий раз, когда мы в военном смысле действуем смело и не оглядываемся на все эти международные реакции, никаких международных реакций за этим не следует. Мы просто выигрываем эти сражения. Они ждут от нас, а мы не показываем, мы постоянно пятимся. Они нам раз – беспилотник, совсем уже обнаглели, уже в Крым планировал залететь. Уронили, и что случилось? Ничего, побурчали и успокоились. Даже за красные линии ничего не говорили, нет у них красных линий, они понимают, что сами давно за них заступили. Давайте действовать смелее. Сербия проиграла войну за Югославию, за свои доминионы, потому что постоянно шла на поводу у НАТО», – резюмировал эксперт.