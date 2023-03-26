Мнение: Если так действовать дальше, Россия рискует проиграть как Югославия

Владимир Гладков.  
26.03.2023 23:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 646
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация


России пора перестать оглядываться на мнение стран западного блока и начать решительно и смело отстаивать свои интересы, в том числе военным путём.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политолог и политтехнолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора перестать оглядываться на мнение стран западного блока и начать решительно и смело...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Всякий раз, когда русские войска действуют нагло, с выдумкой, по-суворовски, мы не только не получаем за это наказания, но и достигаем малыми силами больших геополитических успехов.

Всякий раз, когда мы проявляем свою русскую удаль, они тут же шарахаются в сторону. Вот мы уронили их беспилотник на подлёте к Севастополю, и что? Ничего. Беспилотники стали летать на расстоянии 150 километров дальше. Ничего они нам не сделают», – сказал Живов.

По его словам, Москве пора перестать оглядываться на мнение стран западного блока.

«Но почему-то у нас до сих пор в Москве это советское: «Не допускайте провокаций. Пусть они нам три деревни сожгут, но мы до последнего будем терпеть. Вот когда ядерные ракеты прилетят, тогда всерьёз начнём».

Ребята, очнитесь, давайте уже действовать смело, по-суворовски. Всякий раз, когда мы в военном смысле действуем смело и не оглядываемся на все эти международные реакции, никаких международных реакций за этим не следует. Мы просто выигрываем эти сражения.

Они ждут от нас, а мы не показываем, мы постоянно пятимся. Они нам раз – беспилотник, совсем уже обнаглели, уже в Крым планировал залететь. Уронили, и что случилось? Ничего, побурчали и успокоились. Даже за красные линии ничего не говорили, нет у них красных линий, они понимают, что сами давно за них заступили. Давайте действовать смелее.

Сербия проиграла войну за Югославию, за свои доминионы, потому что постоянно шла на поводу у НАТО», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть