Мнение: США отдают Украину на откуп Великобритании

02.11.2020, Москва, Максим Карпенко

США погружаются во внутриполитические проблемы и отдают Украину на откуп Великобритании.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил известный советский и украинский композитор, политический комментатор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Быстрякова, свидетельством этого является недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, договоренность о закупках британских катеров и строительстве военно-морской базы на Черном море.

«Запад, агрессивный Запад по отношению к России, он не думает выпускать Украину из своих цепких объятий. С другой стороны их тревожит ситуация в Америке, потому что, если победит Трамп, то понятно, он будет заниматься войной с Китаем, собственными проблемами, нелегальной миграцией, уничтожением безработицы, повышением роли своих собственных производителей – он же отозвал из Китая многие фирмы.

На этот счет Запад придумал новых хозяев. Новые хозяева – это старые «друзья» России, это Великобритания. Сейчас был визит Владимира Александровича [Зеленского], он с гордостью сообщил, что 2,5 миллиарда фунтов дадут, правда потом маленькая сносочка, что на эти деньги закупят какие-то старые ржавые катера для того, чтобы было чем россиян пугать в Керченском проливе и не больше.

То есть там же тоже хитрые, понимающие люди. Но тем не менее, тенденция такая, что нас, в случае, если Трамп отойдет от Украины, а на это многие надеются сейчас, получается, что вместо Америки здесь будет Англия. Уже и благополучно предложили кусок земли под базы на юге, катера и все. Так что Украину, к сожалению, не отпустят», – заявил Быстряков.