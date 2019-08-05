Молдаване предпочитают работать в России, а не ЕС

05.08.2019, Москва, Елена Острякова

Объем частных денежных переводов из России в Молдавию примерно в 10 раз превышает объем внешней помощи, которую оказывает этой стране Евросоюз. Только во втором квартале 2019 года из России было переведено 67,82 млн. долларов.

Об этом пишет сегодня российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то что с ЕС у Молдавии безвизовый режим, большинство граждан республики едут работать в Россию. Это при том, что заработки в ЕС выше, чем в РФ. На выборе рынка труда сказываются скорее всего знание русского языка, похожий менталитет и отношение россиян к молдаванам как к своим. По данным Национального банка Республики Молдова (РМ), во втором квартале текущего года Россия оказалась на первом месте среди 20 стран ЕС по числу денежных переводов, отправленных в Молдавию», – указывает издание.

Только по официальным данным в России сейчас работает 500 тыс. молдаван. Но предполагается, что их в РФ больше: только в Москве граждан РМ работает от 200 до 300 тыс. человек. Для сравнения: в странах ЕС работает 200 тыс. молдаван.