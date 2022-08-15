Молдова готова ждать присоединения Приднестровья еще полвека

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Кишинев склоняется к идее заморозить приднестровский конфликт еще на несколько десятков лет и не требовать присоединения «любой ценой».

Об этом вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Олег Серебрян заявил в интервью jurnal.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия, очень сильное государство, ждала воссоединения 40 лет. Кипр ждал более 50 лет. Китай также сталкивается с проблемой в чем-то похожей на нашу. Как видите, мы не в уникальной ситуации, и тем, кто обвиняет нас в том, что конфликт не был разрешен за 30 лет, следует оглядеться. Чтобы было ясно, мы хотим, чтобы Приднестровский регион был в составе Республики Молдова, но не любой ценой. Ценой не может быть независимость Республики Молдова», – сказал Серебрян.

При этом он считает, что «путь решения приднестровского конфликта, безусловно, мирным путем, станет ясен после окончания боевых действий в Украине, не исключено, что могут быть созданы определенные возможности для нахождения политического решения приднестровского досье».

«У нас не может быть Украины и России за столом переговоров в качестве посредников, учитывая, что эти страны находятся в состоянии войны. А избегать их присутствия было бы нечестно. Для нас участие Украины очень важно, потому что приднестровское досье — это досье региональной безопасности и делает уязвимой безопасность всего региона: и Румынии, и Украины», – отметил вице-премьер.

Он не согласился с тем, что Тирасполь шантажирует Кишинев в вопросах работы Рыбницкого металлургического завода или поставок электроэнергии.

«Использование слова шантаж в данном случае неуместно. Потому что таким же образом их может шантажировать Кишинев, потому что мы там единственный покупатель электроэнергии. Если не мы купим, то кто? Но они должны работать, верно? Мы снова приходим к взаимозависимости, и я не знаю, кто от кого больше зависит в случае с электричеством. Да, цена на электроэнергию, которую предлагает нам Тирасполь, несравненно интереснее, чем на других рынках, но в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда мы скажем, что это цена достоинства и предпочитаем покупать в два раза больше, но у другой стороны», – сказал Серебрян.