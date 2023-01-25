Молдова пока технически не может вступить в НАТО

Елена Острякова.  
25.01.2023 17:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, НАТО, Политика


Вступление Молдовы в НАТО технически нереализуемо, потому что в конституции страны прописан нейтральный статус, а для его отмены необходим референдум. Но большинство граждан республики выступает против этого.

Это с сожалением в интервью украинскому сайту «Обозреватель» констатировал депутат-русофоб молдавского парламента Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление Молдовы в НАТО технически нереализуемо, потому что в конституции страны прописан нейтральный статус,...

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«Коллективная система безопасности НАТО – это на сегодняшний день единственный реальный механизм, который мог бы обеспечить Молдове безопасность.

Но с российскими войсками на своей территории, с этой нашей конституцией и с жителями Молдовы (я сознательно не назвал их гражданами, потому что значительная их часть имеет промытые мозги), конечно, трудно рассчитывать на то, что мы завтра проведем референдум и народ дружными рядами проголосует за вступление Республики Молдова в Североатлантический альянс», – сказал Нантой.

Политик возлагает большие надежды на то, что ситуацию именит Европейский политический форум, который пройдет в Молдове 1 июня.

На мероприятии ожидаются 47 глав западных государств во главе с заместителем генсека НАТО Мирчи Джоанэ.

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