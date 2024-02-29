«Молодёжь 18-20 лет» – в Раде объяснили, кто нужен ВСУ в первую очередь

Вадим Москаленко.  
29.02.2024 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Больше всего украинской армии нужна «инициативная и конкурентноспособная» молодёжь от восемнадцати до двадцати лет.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил депутат Верховной рады и полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Больше всего украинской армии нужна «инициативная и конкурентноспособная» молодёжь от восемнадцати до двадцати лет....

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«Иногда сложно людям, которым за сорок или пятьдесят, быстро приспособиться воевать дронами и конкурировать с молодёжью 18-20 лет. Которая у нас сейчас как раз-таки не призывается», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что именно такие люди и нужны украинской армии больше всего.

«У меня в подразделении один из лучших бойцов – это парень, которого родители в своё время водили к психологу, чтобы излечить от зависимости от компьютерных игр. Хотя, думаю, ему ещё придётся сходить к психологу.

Это я просто привожу такой пример. Но этот пример показывает, какие люди нам нужны. Молодёжь, которая инициативная, конкурентноспособная, готовая к авантюре. У старшего поколения её уже меньше», – нёс чепуху Костенко.

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