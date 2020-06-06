Монтян: Если Путин нападёт, Фарион и Дроздов первыми побегут делать минет

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если Россия всё-таки нападёт на Украину, как этим стращают бандеровцы, самые ярые украинские националисты первыми «переобуются в воздухе» и присягнут на верность новому хозяину.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключён вариант, как рассказывают наши «упоротые», – может, ещё «Путин нападёт». Подставляете, какой будет цирк, если Путин таки решится напасть, захватит всю Украину, скажет полякам: «Идите нахер, не будет вам никакого польского города Львова, всё это будет новый Советский Союз».

Представляете, как будет комично, когда Фарионша немедленно вступит в «Единую Россию», начнёт вопить что украинский язык – это язык быдла, переобуется в воздухе, и скажет, что всё это она трындела для того, чтобы поляризовать народ. А Дроздов?

То есть, я так и вижу львовскую элитку, которая переобуется в воздухе и побежит делать Путину минет. Вот ради этого стоит жить и ждать. То есть всякое может быть, кто его знает. Они так долго вопят, что Путин нападёт, может Путин ради прикола таки решит», – сказала Монтян.