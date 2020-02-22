22.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Украина
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Монтян опубликовала видео из зоны обстрелов: Что говорят о Зеленском


С приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского количество обстрелов Донбасса со стороны ВСУ значительно возросло.

Об этом в интервью киевскому адвокату Татьяне Монтян заявила жительница донецкого посёлка Трудовские Надежда Рябыкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас стреляют каждый день. При Зеленском обстрелов стало больше», – сказала женщина.

В свою очередь, Татьяна Монтян заявила, что новый украинский президент гораздо хуже своего предшественника и пожелала местным жителям выжить.

«Скажу Зеленскому, какая он лживая мразь. Хуже, чем Петя», – возмутилась адвокат.

Напомним, ранее в районе населенного пункта Золотое, где не так давно Киев и ЛДНР осуществляли тестовое разведение войск, вспыхнули новые бои.

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