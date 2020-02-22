Монтян опубликовала видео из зоны обстрелов: Что говорят о Зеленском
С приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского количество обстрелов Донбасса со стороны ВСУ значительно возросло.
Об этом в интервью киевскому адвокату Татьяне Монтян заявила жительница донецкого посёлка Трудовские Надежда Рябыкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас стреляют каждый день. При Зеленском обстрелов стало больше», – сказала женщина.
В свою очередь, Татьяна Монтян заявила, что новый украинский президент гораздо хуже своего предшественника и пожелала местным жителям выжить.
«Скажу Зеленскому, какая он лживая мразь. Хуже, чем Петя», – возмутилась адвокат.
Напомним, ранее в районе населенного пункта Золотое, где не так давно Киев и ЛДНР осуществляли тестовое разведение войск, вспыхнули новые бои.
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